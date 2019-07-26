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Массовое ДТП в Ижевске: четыре человека получили травмы при столкновении пяти авто

11:16, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
Массовое ДТП в Ижевске: четыре человека получили травмы при столкновении пяти авто
11:16, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
1357
0
#авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии
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Авария произошла на улице Союзной.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека получили травмы при столкновении пяти авто. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днем в четверг, 25 июля, напротив дома №161 по улице Союзной. 30-летний водитель «Тойоты Хайлендер», не выдержав дистанцию, врезался в «Лифан», ехавший впереди. Китайский автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил «Тойоту Рав4», которая столкнулась с попутной «Шевроле Нивой». «Нива», в свою очередь, врезалась во встречную «Ладу Калину».

В результате 42-летний водитель «Лифана» и 47-летний водитель «Рав4» получили травмы. Также в ДТП пострадали пассажиры китайского авто: мужчины 1979 и 1982 годов рождения.

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», - напомнили в Госавтоинспекции.

11:16, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
1357
0
#авто\n#ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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