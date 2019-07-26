Массовое ДТП в Ижевске: четыре человека получили травмы при столкновении пяти авто

Авария произошла на улице Союзной.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека получили травмы при столкновении пяти авто. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днем в четверг, 25 июля, напротив дома №161 по улице Союзной. 30-летний водитель «Тойоты Хайлендер», не выдержав дистанцию, врезался в «Лифан», ехавший впереди. Китайский автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил «Тойоту Рав4», которая столкнулась с попутной «Шевроле Нивой». «Нива», в свою очередь, врезалась во встречную «Ладу Калину».

В результате 42-летний водитель «Лифана» и 47-летний водитель «Рав4» получили травмы. Также в ДТП пострадали пассажиры китайского авто: мужчины 1979 и 1982 годов рождения.

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения», - напомнили в Госавтоинспекции.