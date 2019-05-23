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В Удмуртии зараженный ВИЧ мужчина покусал полицейского

10:42, 23 мая, 2019
Анна Торхова
10:42, 23 мая, 2019
Анна Торхова
616
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#ВИЧ\n#инфекция
Фото: ИА «Сусанин»
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Злоумышленник был пьян.

Воткинск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении мужчины, укусившего полицейского в Воткинске, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Вечером 20 января полицейский уличил злоумышленника в мелком хулиганстве и потребовал его прекратить противоправные действия. Пьяный мужчина отказался выполнить указания и, зная о наличии у себя ВИЧ, укусил правоохранителя за правую руку.

Тем самым злоумышленник поставил сотрудника в опасность заражения.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и статье 122 УК России («Заведомое поставление другого в опасности заражения ВИЧ-инфекцией»).

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

10:42, 23 мая, 2019
Анна Торхова
616
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ВИЧ\n#инфекция
МирТесен

 

 

 


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