В Удмуртии зараженный ВИЧ мужчина покусал полицейского

Злоумышленник был пьян.

Воткинск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении мужчины, укусившего полицейского в Воткинске, направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Вечером 20 января полицейский уличил злоумышленника в мелком хулиганстве и потребовал его прекратить противоправные действия. Пьяный мужчина отказался выполнить указания и, зная о наличии у себя ВИЧ, укусил правоохранителя за правую руку.

Тем самым злоумышленник поставил сотрудника в опасность заражения.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и статье 122 УК России («Заведомое поставление другого в опасности заражения ВИЧ-инфекцией»).

Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.