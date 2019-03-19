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Дорожники пострадали после опрокидывания прицепа с досками в Удмуртии

13:15, 19 марта, 2019
Анна Торхова
13:15, 19 марта, 2019
Анна Торхова
338
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#Камаз
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
338
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Водитель «КамАЗа» не справился с управлением.

Завьялово. Удмуртия. На 17 км дороги «Западный обход города Ижевска» Завьяловского района Удмуртии перевернулся прицеп с досками. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 18 марта около 11:10. Водитель «КамАЗа-5320» при торможении не справился с управлением, в результате чего прицеп опрокинулся.

В этот момент на данном участке трассы проходили дорожные работы. В результате ДТП четверо рабочих получили травмы, их отвезли в больницу.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

ДТП с КамАзом на трассе в Удмуртии

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-19.

13:15, 19 марта, 2019
Анна Торхова
338
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#Камаз

 

 

 


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