Дорожники пострадали после опрокидывания прицепа с досками в Удмуртии

Водитель «КамАЗа» не справился с управлением.

Завьялово. Удмуртия. На 17 км дороги «Западный обход города Ижевска» Завьяловского района Удмуртии перевернулся прицеп с досками. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 18 марта около 11:10. Водитель «КамАЗа-5320» при торможении не справился с управлением, в результате чего прицеп опрокинулся.

В этот момент на данном участке трассы проходили дорожные работы. В результате ДТП четверо рабочих получили травмы, их отвезли в больницу.

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