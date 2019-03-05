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Более 2 тонн алкоголя известных брендов изъяли у предпринимателя из Воткинска

17:26, 05 марта, 2019
Анна Торхова
17:26, 05 марта, 2019
Анна Торхова
157
0
#Воткинск\n#алкоголь\n#розыск\n#полиция\n#Удмуртия\n#продажи
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
157
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Полицейские провели около 10 обысков.

Воткинск. Удмуртия. Сотрудники уголовного розыска Удмуртии изъяли у жителя Воткинска более 2 тонн алкоголя известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в распространении продукции с незаконным использованием чужого товарного знака.

Всего в его доме, а также в складских помещениях было проведено более 10 обысков. В результате правоохранители изъяли водку и коньяк, приготовленные к сбыту.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК России («незаконное использование чужого товарного знака»). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

17:26, 05 марта, 2019
Анна Торхова
157
0
#Воткинск\n#алкоголь\n#розыск\n#полиция\n#Удмуртия\n#продажи

 

 

 


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