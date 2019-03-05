Более 2 тонн алкоголя известных брендов изъяли у предпринимателя из Воткинска

Полицейские провели около 10 обысков.

Воткинск. Удмуртия. Сотрудники уголовного розыска Удмуртии изъяли у жителя Воткинска более 2 тонн алкоголя известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в распространении продукции с незаконным использованием чужого товарного знака.

Всего в его доме, а также в складских помещениях было проведено более 10 обысков. В результате правоохранители изъяли водку и коньяк, приготовленные к сбыту.

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК России («незаконное использование чужого товарного знака»). Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.