Предпринимателя из Ижевска оштрафовали на 300 тыс рублей за взятку приставу

Кроме того, бизнесмена приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателя из Ижевска оштрафовали на 300 тыс рублей за дачу взятки приставу исполнителю. Как сообщает пресс-служба первомайского районного суда столицы Удмуртии, бизнесмена также приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

«Подсудимый согласился с обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении», - говорится в сообщении.

Суд установил, что в феврале 2016 года приставы возбудили исполнительное производство в отношении подсудимого и наложили запрет на осуществление регистрационных действий на два складских помещения, которые находились в собственности у мужчины.

Бизнесмен попытался дать взятку 100 тыс. рублей, однако пристав отказался и предупредил бизнесмена о противоправности его действий. В итоге подсудимый все равно внес на открытый счет в банке 50 тыс. рублей.

«Денежные средства в сумме 50 тыс. рублей - находящиеся на счету судебного пристава-исполнителя - подлежат конфискации и обращению в доход государства», - уточнили в суде.