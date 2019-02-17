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Предпринимателя из Ижевска оштрафовали на 300 тыс рублей за взятку приставу

16:00, 17 февраля, 2019
16:00, 17 февраля, 2019
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#взятка
Фото: ИА "Сусанин"
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Кроме того, бизнесмена приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателя из Ижевска оштрафовали на 300 тыс рублей за дачу взятки приставу исполнителю. Как сообщает пресс-служба первомайского районного суда столицы Удмуртии, бизнесмена также приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

«Подсудимый согласился с обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении», - говорится в сообщении.

Суд установил, что в феврале 2016 года приставы возбудили исполнительное производство в отношении подсудимого и наложили запрет на осуществление регистрационных действий на два складских помещения, которые находились в собственности у мужчины.

Бизнесмен попытался дать взятку 100 тыс. рублей, однако пристав отказался и предупредил бизнесмена о противоправности его действий. В итоге подсудимый все равно внес на открытый счет в банке 50 тыс. рублей.

«Денежные средства в сумме 50 тыс. рублей - находящиеся на счету судебного пристава-исполнителя - подлежат конфискации и обращению в доход государства», - уточнили в суде.

16:00, 17 февраля, 2019
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#взятка

 

 

 


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