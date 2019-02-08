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Фиктивно женившегося на жительнице Удмуртии иностранца вышлют из страны

11:02, 08 февраля, 2019
Ксения Чернова
11:02, 08 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#МВД\n#семья\n#Сарапул\n#Таджикистан\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
Фото: Pixabay
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Мужчина хотел получить гражданство.

Сарапул. Удмуртия. Суд в Удмуртии признал фиктивным брак иностранца и жительницы Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Гражданин Таджикистана женился на жительнице Сарапула ради разрешения на временное проживание в России и получения российского гражданства в упрощенном порядке. Однако вместе супруги вместе не жили, с родителями, родственниками и друзьями друг друга не познакомили. Власти посчитали, что брак был заключен «без намерения создания семьи».

По решению суда мужчина лишился разрешения на временное проживание и в течение 15 дней должен покинуть Россию, иначе его депортируют.

11:02, 08 февраля, 2019
Ксения Чернова
104
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#МВД\n#семья\n#Сарапул\n#Таджикистан\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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