Фиктивно женившегося на жительнице Удмуртии иностранца вышлют из страны

Мужчина хотел получить гражданство.

Сарапул. Удмуртия. Суд в Удмуртии признал фиктивным брак иностранца и жительницы Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Гражданин Таджикистана женился на жительнице Сарапула ради разрешения на временное проживание в России и получения российского гражданства в упрощенном порядке. Однако вместе супруги вместе не жили, с родителями, родственниками и друзьями друг друга не познакомили. Власти посчитали, что брак был заключен «без намерения создания семьи».

По решению суда мужчина лишился разрешения на временное проживание и в течение 15 дней должен покинуть Россию, иначе его депортируют.