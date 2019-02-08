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Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

09:00, 08 февраля, 2019
09:00, 08 февраля, 2019
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#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#происшествие
Фото: pixabay
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Мужчину обнаружили спасатели на реке Кама.

Сарапул. Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз. Как написал на своей странице в Фейсбуке председатель «Общества спасания на водах» в Удмуртии Владимир Черников, мужчину на реке Кама обнаружили сарапульские ОСВОДовцы.

«Это житель города Сарапул, который не рассчитал количество выпитого спиртного на зимней рыбалке и уснул на льду», - написал Черников.

Мужчину доставили в пункт обогрева спасательного поста, привели в чувства, после чего передали родственникам.

«От госпитализации отказался. Признаков обморожения нет. К счастью жертвы удалось избежать», - уточнил председатель общества.

По информации «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, который ссылается на Росстат, ежегодно в России несколько тысяч человек погибают или получают серьезные травмы в результате несчастных случаев на воде, часто это происходит в состоянии алкогольного опьянения.

09:00, 08 февраля, 2019
486
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#происшествие

 

 

 


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