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Два казино, работающих под видом интернет-клубов, закрыли в Сарапуле

13:38, 24 января, 2019
Анна Торхова
13:38, 24 января, 2019
Анна Торхова
276
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#игры\n#казино\n#азартные игры\n#преступная группа
Фото: pixabay.com
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Подозреваются 7 человек.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле закрыли два подпольных игорных клуба. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

39-летний подозреваемый создал преступную группу и вовлек в неё 6 человек. В заведениях, работающих под видом интернет-клуба, злоумышленники проводили азартные игры.

В среду, 23 января всех участников группы задержали. Сотрудники полиции и Следственного управления СК провели обыски и изъяли: 27 компьютеров, 3 ноутбука, 3 видеорегистратора, 19 мобильных, банковские карты, вырученные от игр деньги на сумму 47 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Сарапуле закрыли 10 подпольных казино

Правоохранители пресекли работу незаконных игорных клубов в Сарапуле

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-24.

13:38, 24 января, 2019
Анна Торхова
276
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#игры\n#казино\n#азартные игры\n#преступная группа

 

 

 


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