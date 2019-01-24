Два казино, работающих под видом интернет-клубов, закрыли в Сарапуле

Подозреваются 7 человек.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле закрыли два подпольных игорных клуба. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

39-летний подозреваемый создал преступную группу и вовлек в неё 6 человек. В заведениях, работающих под видом интернет-клуба, злоумышленники проводили азартные игры.

В среду, 23 января всех участников группы задержали. Сотрудники полиции и Следственного управления СК провели обыски и изъяли: 27 компьютеров, 3 ноутбука, 3 видеорегистратора, 19 мобильных, банковские карты, вырученные от игр деньги на сумму 47 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Сарапуле закрыли 10 подпольных казино.