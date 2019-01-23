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В Сарапуле закрыли 10 подпольных интернет-казино

17:10, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
17:10, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
152
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#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#казино\n#происшествие
Фото: susanin.news
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Обвиняемым грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 4 лет.

Сарапул. Удмуртия. Сеть подпольных интернет-казино закрыли в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в организации азартных игр обвинили пятерых местных жителей.

С марта 2017 до марта 2018 года трое жителей Сарапула организовали работу 10 игровых клубов. Там были установлены компьютеры, подключенные к сети. Заведение могли посещать все желающие.

«Для непосредственного проведения азартных игр обвиняемый в качестве наемных работников привлекал жительниц города, нуждающихся в заработке», - говорится в сообщении.

Полиция пресекла незаконную деятельность. Игровое оборудование изъято.

К уголовной ответственности по делу также привлечены 2 администратора клубов, которые принимали деньги от клиентов. Еще в отношении 6 администраторов уголовное преследование прекращено в связи с раскаянием.

Материалы дела направлены в Сарапульский городской суд Удмуртии. Обвиняемым грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 4 лет.

17:10, 23 января, 2019
Диана Ворончихина
152
0
#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#казино\n#происшествие

 

 

 


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