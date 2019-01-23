За 12 месяцев поступило 156 экстренных вызовов об обнаружении подозрительных предметов.

Ижевск. Удмуртия. Более 20 артиллерийских снарядов обезвредили сотрудники Росгвардии в Удмуртии в 2018 году. Об этом рассказал начальник регионального управления Ильяс Ханнанов.

По его словам, за 12 месяцев поступило 156 экстренных вызовов об обнаружении подозрительных предметов.

В результате проверки сообщений, бойцы Росгвардии обнаружили более 150 боеприпасов, порядка 20 гранат и 20 артиллерийских снарядов, а также почти 19 кг взрывчатых веществ.

Стоит отметить, что по результатам служебно-боевой деятельность в прошлом году территориальное управление в Удмуртии заняло 5 место среди регионов Поволжья.