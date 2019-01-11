Жительницу Удмуртии обвинили в даче взятки судебному приставу

Женщину взяли с поличным при попытке передать деньги.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьялоского района предстанет перед судом по обвинению в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что в отношение 43-летней обвиняемой было вынесено судебное решение о взыскании задолженности перед банками по кредитным договорам. На этом основании было возбуждено исполнительное производство. Должница решила предложить судебному приставу деньги, чтобы тот прекратил процесс, но он сообщил о факте склонения к получению взятки руководству.

25 октября 2018 года при передаче 23 тыс. рублей женщина была задержана полицейскими совместно с сотрудниками службы безопасности УФССП.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.