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Жительницу Удмуртии обвинили в даче взятки судебному приставу

11:25, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
11:25, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
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#Удмуртия\n#новости\n#преступления\n#Завьялово\n#взятка\n#происшествие
Фото: arzik2
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Женщину взяли с поличным при попытке передать деньги.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Завьялоского района предстанет перед судом по обвинению в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что в отношение 43-летней обвиняемой было вынесено судебное решение о взыскании задолженности перед банками по кредитным договорам. На этом основании было возбуждено исполнительное производство. Должница решила предложить судебному приставу деньги, чтобы тот прекратил процесс, но он сообщил о факте склонения к получению взятки руководству.

25 октября 2018 года при передаче 23 тыс. рублей женщина была задержана полицейскими совместно с сотрудниками службы безопасности УФССП.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

11:25, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
525
0
#Удмуртия\n#новости\n#преступления\n#Завьялово\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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