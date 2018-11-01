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Нянечку одного из детских садов Ижевска оштрафовали на 15 тыс рублей за избиение ребенка

16:06, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
16:06, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1447
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#насилие\n#происшествие
Фото: pixabay.com
1447
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Женщина вину не признала и пыталась обжаловать решение суда.

Ижевск. Удмуртия. Помощница воспитателя одного из детских садов Ижевска избила 3-летнюю девочку. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, от побоев у малышки появились «кровоподтеки в лобковой области, в области правой паховой складки, на правом бедре и левой ягодице» и другие повреждения.

Установлено, что инцидент произошел в конце мая 2018 года. Однако женщина в избиении девочки не призналась, но её вина была подтверждена исследованными в суде доказательствами, в том числе заключениями экспертов и показаниями свидетелей.

«Мировым судьёй доводы женщины о непричастности к совершению административного правонарушения расценены как способ защиты и желание уклониться от ответственности», - уточняется в сообщении.

Суд назначил нянечке административный штраф в 15 тыс. рублей. Женщина попыталась обжаловать такое решение, но в апелляции ей отказали.

«Доказательства, которые положены в основу принятого мировым судьёй решения, обоснованно признаны достоверными», - говорится в сообщении.

16:06, 01 ноября, 2018
Диана Ворончихина
1447
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#насилие\n#происшествие

 

 

 


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