Нянечку одного из детских садов Ижевска оштрафовали на 15 тыс рублей за избиение ребенка

Женщина вину не признала и пыталась обжаловать решение суда.

Ижевск. Удмуртия. Помощница воспитателя одного из детских садов Ижевска избила 3-летнюю девочку. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, от побоев у малышки появились «кровоподтеки в лобковой области, в области правой паховой складки, на правом бедре и левой ягодице» и другие повреждения.

Установлено, что инцидент произошел в конце мая 2018 года. Однако женщина в избиении девочки не призналась, но её вина была подтверждена исследованными в суде доказательствами, в том числе заключениями экспертов и показаниями свидетелей.

«Мировым судьёй доводы женщины о непричастности к совершению административного правонарушения расценены как способ защиты и желание уклониться от ответственности», - уточняется в сообщении.

Суд назначил нянечке административный штраф в 15 тыс. рублей. Женщина попыталась обжаловать такое решение, но в апелляции ей отказали.

«Доказательства, которые положены в основу принятого мировым судьёй решения, обоснованно признаны достоверными», - говорится в сообщении.