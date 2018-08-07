Сотрудники УФССП пришли к мужчине, чтобы доставить его в суд.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии должник спрятался от судебных приставов в бане. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Известно, что жителю Можги за преступление был назначен уголовный штраф в размере 5 тыс. рублей, но он не торопился его оплатить. В результате судебный пристав-исполнитель Можгинского районного отдела обратился в суд за заменой наказания. Самостоятельно гражданин к приставу-исполнителю не пришел, в итоге было вынесено постановление о принудительном приводе.

Судебные приставы приехали к должнику, дома его не застали, но сосед утверждал, что видел его на участке. Оказалось, что, увидев людей в форме, мужчина спрятался в бане, потому что не хотел идти в суд. Приставы вызвали полицию, в присутствии которых открыли дверь в баню. Должника доставили в суд.

«Представление судебного пристава-исполнителя об отмене постановления о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру», - говорится в сообщении.