5 лет тюрьмы грозит студенту из Ижевска за возбуждение расовой ненависти в Интернете

19-летний молодой человек разместил на своей странице ВКонтакте видеоролики, унижающие достоинство человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения.

Ижевск. Удмуртия. Студент одного из техникумов Ижевска предстанет пред судом по обвинению в возбуждении расовой ненависти в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 19-летний молодой человек разместил на своей странице ВКонтакте видеоролики, унижающие достоинство человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения. Они были в свободном доступе.

На следствии студент полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением для решения вопроса о передаче его в суд. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.