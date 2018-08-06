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5 лет тюрьмы грозит студенту из Ижевска за возбуждение расовой ненависти в Интернете

13:18, 06 августа, 2018
Диана Ворончихина
13:18, 06 августа, 2018
Диана Ворончихина
373
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие
Фото: pixabay.com
373
0

19-летний молодой человек разместил на своей странице ВКонтакте видеоролики, унижающие достоинство человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения.

Ижевск. Удмуртия. Студент одного из техникумов Ижевска предстанет пред судом по обвинению в возбуждении расовой ненависти в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 19-летний молодой человек разместил на своей странице ВКонтакте видеоролики, унижающие достоинство человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения. Они были в свободном доступе.

На следствии студент полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением для решения вопроса о передаче его в суд. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

13:18, 06 августа, 2018
Диана Ворончихина
373
0
#интернет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие

 

 

 


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