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Пациента психдиспансера в Удмуртии обвиняют в убийстве соседа по палате

11:25, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
11:25, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
265
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#Ува\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#психиатрия\n#убийство\n#Следственный комитет России
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Алкоголь стал причиной разногласия выздоравливающих.

Сюмси. Удмуртия. Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя завершили в Увинском межрайонном следственном отделе. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, обвиняемый, проходя курс лечения в психоневрологическом диспансере, употребил спиртные напитки. После этого мужчина попросил своего 33-летнего соседа по палате сходить в магазин за спиртным, дав ему для этого денег. Однако тот через некоторое время вернулся в диспансер, не купив алкоголя. Обвиняемый обнаружил соседа по палате спящим, скинул его с кровати на пол и нанёс множественные удары ногами и руками. Потерпевшего доставили в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм.

В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, однако она полностью подтверждается собранными следователем доказательствами. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд.

Напомним, в начале июля, пациентка психиатрической клиники также убила соседку по палате в результате ссоры.

11:25, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
265
0
#Ува\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#психиатрия\n#убийство\n#Следственный комитет России

 

 

 


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