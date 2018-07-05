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В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

13:21, 05 июля, 2018
13:21, 05 июля, 2018
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие
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Суд решит вопрос о направлении женщины на принудительное лечение.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следователей, 32-летняя женщина находилась в клинике на лечении.

«Между ней и другой пациенткой – 67-летней женщиной – в палате произошла ссора. В ходе конфликта подсудимая ударила потерпевшую рукой по голове, отчего та упала, получив при падении травму, не совместимую с жизнью, и скончалась», - отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»). Женщину направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая выяснила, что обвиняемая нуждается в лечении.

Уголовное дело направили в суд.

13:21, 05 июля, 2018
1613
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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