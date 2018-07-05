Суд решит вопрос о направлении женщины на принудительное лечение.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следователей, 32-летняя женщина находилась в клинике на лечении.

«Между ней и другой пациенткой – 67-летней женщиной – в палате произошла ссора. В ходе конфликта подсудимая ударила потерпевшую рукой по голове, отчего та упала, получив при падении травму, не совместимую с жизнью, и скончалась», - отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»). Женщину направили на судебно-психиатрическую экспертизу, которая выяснила, что обвиняемая нуждается в лечении.

Уголовное дело направили в суд.