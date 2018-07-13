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11 незаконных детских лагерей обнаружили в Ижевске через соцсети

15:35, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
15:35, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
496
0
#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#летний отдых\n#отравление
Фото: pixabay.com
496
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В основном они находятся в торговых центрах и спортивных комплексах.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска обнаружили в городе 11 несанкционированных детских лагерей. Об этом на рабочем совещании правительства республики и муниципалитета рассказал и.о. замглавы администрации города Дмитрий Чистяков, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

В основном незаконно открытые места детского отдыха находятся в торговых центрах и спортивных комплексах. Обнаружить их удалось благодаря регулярному мониторингу социальных сетей. Также с начала летнего сезона проведено 68 проверок условий отдыха детей и еще 13 запланировано организовать до августа.

Напомним, что 8 июля в летнем лагере «Волна» произошло ЧП – несколько детей отравилось. Позже стало известно, что у школьников кишечная инфекция, а у лагеря не было разрешения Роспотребнадзора на работу. Проверка выявила в учреждении большое количество нарушений, в том числе у 5 работников пищеблока был норовирус.

«Волна», по решению суда, закрыта на 80 суток, для устранения всех нарушений.

15:35, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
496
0
#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#летний отдых\n#отравление

 

 

 


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