play
pause
  • $ 63.12 ↓
  • € 73.9 ↓

Кишечную инфекцию обнаружили у детей в лагере «Волна» в Удмуртии

12:09, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:09, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
257
0
#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский отдых в Удмуртии\n#лагерь\n#отравление\n#происшествие
Фото: http://volna18.ru
257
0

На данный момент в больнице находятся 4 ребенка.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у детей в летнем лагере «Волна» обнаружили кишечную инфекцию. Об этом журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

Всего с жалобами на плохое самочувствие обратились 7 детей. На данный момент в больнице находятся 4 ребенка. У двоих из них норовирус подтвердился, у одного анализы оказались отрицательными, еще один ребенок обследуется.

Отметим, что ранее в сообщениях СМИ фигурировала цифра о 20 отравившихся, по словам замминистра здравоохранения, это произошло из-за того, что такое число детей обратилось к тому времени к врачу в лагере с различными жалобами на здоровье.

Всего в лагере было 130 ребят. Сейчас двое из них переведены в санаторий «Ижсталь» в карантинную зону, так как родители пока не могут их забрать, остальные разъехались по домам. Лагерь закрыт.

«Волна», принадлежащая частной компании, не получила санэпидемзаключение Роспортебнадзора из-за нарушений. Следовательно, учреждение не имело право открывать смену.

«Про «Волну» мы знали, что она планирует открытие. До последнего и руководитель самой «Волны» надеялся получить санэпидемзаключение, но его не получил. Так как все были в курсе, на следующий день мы знали, что туда заехали дети. Представители межведомственной комиссии приехали на объект, но так как это частная территория, представителей межведомственной комиссии туда просто не пустили. Это один из неблагоприятных моментов отсутствия взаимодействия», - рассказала заместитель председателя правительства Анастасия Муталенко.

По словам вице-премьера правительства республики, после того, как комиссию не впусти в лагерь, они направили письмо в Роспотребнадзор и обратились в прокуратуру, которая вынесла предписание о закрытии базы отдыха.

Напомним, что о происшествии в «Волне» стало известно в воскресенье, 8 июля. Директор лагеря заявил, что отравление могло произойти после «родительского дня», который был накануне.

По данному факту следственный комитет проводит проверку.

12:09, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
257
0
#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский отдых в Удмуртии\n#лагерь\n#отравление\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
11067

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

10618
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9514
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9451
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

9222
09:30, 02 июля, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
4318

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

2627
10:46, 05 июля, 2018

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2569
19:03, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2081
15:53, 04 июля, 2018

Российские специалисты приступили к созданию модуля для высадки на Луну

1839
19:24, 03 июля, 2018

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

18:30, 03 июля, 2018
2030

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2009
12:45, 07 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

1982
11:46, 04 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1812
11:42, 03 июля, 2018

Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

1703
15:20, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

06 июля, 2018

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018

Удмуртия в минуту: строительство АЗС и бревенчатая дорога

05 июля, 2018