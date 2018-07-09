Кишечную инфекцию обнаружили у детей в лагере «Волна» в Удмуртии

На данный момент в больнице находятся 4 ребенка.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у детей в летнем лагере «Волна» обнаружили кишечную инфекцию. Об этом журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения республики Людмила Гузнищева.

Всего с жалобами на плохое самочувствие обратились 7 детей. На данный момент в больнице находятся 4 ребенка. У двоих из них норовирус подтвердился, у одного анализы оказались отрицательными, еще один ребенок обследуется.

Отметим, что ранее в сообщениях СМИ фигурировала цифра о 20 отравившихся, по словам замминистра здравоохранения, это произошло из-за того, что такое число детей обратилось к тому времени к врачу в лагере с различными жалобами на здоровье.

Всего в лагере было 130 ребят. Сейчас двое из них переведены в санаторий «Ижсталь» в карантинную зону, так как родители пока не могут их забрать, остальные разъехались по домам. Лагерь закрыт.

«Волна», принадлежащая частной компании, не получила санэпидемзаключение Роспортебнадзора из-за нарушений. Следовательно, учреждение не имело право открывать смену.

«Про «Волну» мы знали, что она планирует открытие. До последнего и руководитель самой «Волны» надеялся получить санэпидемзаключение, но его не получил. Так как все были в курсе, на следующий день мы знали, что туда заехали дети. Представители межведомственной комиссии приехали на объект, но так как это частная территория, представителей межведомственной комиссии туда просто не пустили. Это один из неблагоприятных моментов отсутствия взаимодействия», - рассказала заместитель председателя правительства Анастасия Муталенко.

По словам вице-премьера правительства республики, после того, как комиссию не впусти в лагерь, они направили письмо в Роспотребнадзор и обратились в прокуратуру, которая вынесла предписание о закрытии базы отдыха.

Напомним, что о происшествии в «Волне» стало известно в воскресенье, 8 июля. Директор лагеря заявил, что отравление могло произойти после «родительского дня», который был накануне.

По данному факту следственный комитет проводит проверку.