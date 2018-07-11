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Отравление в «Волне» в Удмуртии: директор лагеря признал свою вину

15:20, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
15:20, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
772
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вирус\n#отравление\n#суд.
Фото: vk.com/volna18
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Суд закрыл учреждение на 80 суток.

Ижевск. Удмуртия. Директор летнего лагеря «Волна» в Удмуртии, в котором отравились дети, признал вину в том, что учреждение не соответствовало всем необходимым санитарным требованиям. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, 11 июля Октябрьский районный суд Ижевска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении собственника базы отдыха – ООО «Спектр».

Напомним, что ранее директор «Волны» Сергей Береснев заявлял, что дети могли отравиться продуктами, привезенными родителями

На судебном заседании установлено, что во время внеплановой проверки управлением Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения: отсутствие сведений в санитарных книжках персонала о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, пять сотрудников не прошли исследования на инфекционные заболевания, не проведена генеральная уборка территории и всех помещений.

Таким образом, суд признал ООО «Спектр» виновным в совершении административного правонарушения и приостановил работу лагеря «Волна» на 80 суток для устранения всех недочетов.

Напомним, что у пострадавших детей было обнаружено кишечное вирусное заболевание. Также стало известно, что норовирус был у пятерых работников пищеблока.

По последним данным в инфекционной больнице остаются 5 детей, остальные ребят находятся под постоянным наблюдением врачей.

15:20, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
772
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вирус\n#отравление\n#суд.

 

 

 


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