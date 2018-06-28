В Удмуртии закрыли глазовский культурный центр «Россия», который выиграл федеральный грант

Прокуратура выявила в нем грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые в установленные сроки не устранили.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии закрыли глазовский культурный центр «Россия», который в этом году выиграл федеральный грант 5 млн рублей. Прокуратура выявила в нем грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые в установленные сроки не устранили, сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

В 2016 году прокуратура уже вносила представление, однако устранены были лишь незначительные недочеты, при этом учреждение указало на отсутствие денег. Помимо этого, в 2017 году суд вынес решение по иску прокурора об устранении этих нарушений, но его также не исполнили.

В пресс-службе отметили, что среди нарушений было зафиксировано отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения. Также отделка путей эвакуации была выполнена из горючих материалов, горючие конструкции не обработали защитным составом.

Отметим, что в сентябре 2017 года из культурного центра массово хотели уволиться работники.