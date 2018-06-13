Подобное деяние является административным правонарушением.

Ижевск. Удмуртия. Передачу пяти телефонов в колонии предотвратили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Первый случай произошёл в Ижевске. Возле колонии-поселения №10 задержали мужчину, перебросившего на территорию учреждения свёрток. В нём обнаружили сотовый телефон и зарядное устройство. Момент переброса зафиксировали камеры видеонаблюдения. Отмечается, что КоАП в данном случае предусматривает штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Второй случай произошёл в Можгинском районе Удмуртии. В исправительной колонии №6 бдительность проявили кинолог и его патрульно-розыскная собака по кличке Торэс. Именно пёс привлёк внимание к двум полиэтиленовым свёрткам во время обхода прилегающей к учреждению территории. При вскрытии в свёртках обнаружили четыре сотовых телефона.