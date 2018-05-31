Прокуратура провела проверки в Балезинском районе республики.

Балезино. Удмуртия. В Удмуртии 39 должностных лиц привлекли к ответственности за нарушения прав детей-инвалидов. Прокуратура провела проверки в Балезинском районе республики, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что в образовательных учреждениях района обучается 95 детей-инвалидов, из них в общеобразовательных – 70, в детских садах – 25. Специальными учебниками и пособиями оснащена лишь одна организация, кнопки вызова для инвалидов установлены только в четырех учреждениях.

По факту выявленных нарушений в адрес начальника управления образования администрации Балезинского района внесено представление. Принято решение об оснащении необходимой литературой, установление кнопки вызова до 1 сентября 2018 года.

«В связи с допущенными нарушениями к дисциплинарной ответственности привлечено 39 должностных лиц», - уточнили в прокуратуре.