В Можге на кладбище вандал повредил несколько могильных крестов

Изначально дознаватель в возбуждении уголовного дела отказал.

Можга. Удмуртия. На кладбище в Можге вандал повредил 7 табличек с могильных крестов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

После проверки факта дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела.

Родственники умерших пояснили, что ухаживают за могилами, а неизвестный своими действиями выразил неуважение к памяти усопших и общественной нравственности.

Позднее прокуратура решение дознавателя об отказе в возбуждении дела признала незаконным и направила материал на дополнительную проверку.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).