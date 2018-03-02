В Можге на кладбище вандал повредил несколько могильных крестов

Изначально дознаватель в возбуждении уголовного дела отказал.
Можга. Удмуртия. На кладбище в Можге вандал повредил 7 табличек с могильных крестов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.
После проверки факта дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела.
Родственники умерших пояснили, что ухаживают за могилами, а неизвестный своими действиями выразил неуважение к памяти усопших и общественной нравственности.
Позднее прокуратура решение дознавателя об отказе в возбуждении дела признала незаконным и направила материал на дополнительную проверку.
В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).