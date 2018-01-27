Днем, 28 января, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Как сообщили в пресс-службе администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, днем, 28 января, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Днем ожидается небольшой снег, возможна метель. Температура воздуха в Ижевске составит -11…-13, вечером столбик термометра опустится до 15-17 градусов ниже ноля. На дорогах снежные заносы.

Жителей столицы Удмуртии убедительно просят соблюдать меры предосторожности