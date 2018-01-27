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      Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра

      13:20, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      13:20, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      116
      0
      #погода\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#температура воздуха\n#снег\n#предупреждение\n#погода в Ижевске
      Фото: pixabay.com
      116
      0

      Днем, 28 января, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра. Как сообщили в пресс-службе администрации Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр, днем, 28 января, его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.  

      Днем  ожидается небольшой снег, возможна метель. Температура воздуха в Ижевске составит -11…-13, вечером столбик термометра опустится до 15-17 градусов ниже ноля. На дорогах снежные заносы.  

      Жителей столицы Удмуртии убедительно просят соблюдать меры предосторожности

      13:20, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      116
      0
      #погода\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#температура воздуха\n#снег\n#предупреждение\n#погода в Ижевске

       

       

       

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