Житель Глазова в новогодние праздники убил своих соседей

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Глазов. Удмуртия. До 15 лет лишения свободы грозит жителю Глазова, который напал с ножом на своих соседей. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в новогодние праздники.

63-летний мужчина вооружился ножом, заклеил глазок двери соседей и постучался в квартиру. Дверь открыла 53-летняя женщина, которую обвиняемый сразу ударил ножом в грудь. Женщине удалось убежать от злоумышленника в другую комнату. На крики жены вышел её 63-летний супруг, которому обвиняемый нанес 7 ножевых ранений. В результате мужчина скончался, а женщине оказали медпомощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).