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      Любителя пьяной езды из Удмуртии оштрафовали на 200 тыс рублей

      17:50, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      17:50, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      916
      0
      #Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Завьялово\n#происшествие\n#штраф\n#пьяный водитель
      Фото: pixabay.com
      916
      0

      Мужчина попался инспекторам ДПС за рулем в нетрезвом состоянии в третий раз.

      Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии в третий раз поймали пьяным за рулем. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 56-летнего мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей.

      Его признали виновным по статье 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

      Суд установил, что в 2015 году автомобилист был дважды оштрафован с лишением права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

      Днем 25 сентября 2017 года мужчина вновь сел за руль в нетрезвым. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его в деревне Пирогово Завьяловского района.   

      17:50, 18 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      916
      0
      #Ижевск\n#штрафы\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Завьялово\n#происшествие\n#штраф\n#пьяный водитель

       

       

       

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