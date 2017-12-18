Любителя пьяной езды из Удмуртии оштрафовали на 200 тыс рублей

Мужчина попался инспекторам ДПС за рулем в нетрезвом состоянии в третий раз.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии в третий раз поймали пьяным за рулем. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 56-летнего мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Его признали виновным по статье 264.1 УК России («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Суд установил, что в 2015 году автомобилист был дважды оштрафован с лишением права управления транспортными средствами за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Днем 25 сентября 2017 года мужчина вновь сел за руль в нетрезвым. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его в деревне Пирогово Завьяловского района.