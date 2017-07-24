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      Железнодорожный вокзал в Ижевске «заминировали» по электронной почте

      11:53, 24 июля, 2017
      11:53, 24 июля, 2017
      388
      0
      #МВД\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#вокзал\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18ru (Виктор Колько)
      388
      0

      В течении полутора часов на месте работали правоохранительные органы.

      Ижевск. Удмуртия. Сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Ижевске поступило по электронной почте. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказала пресс-секретарь Ижевского ЛО МВД России на транспорте Ольга Рожкова.

      В течение полутора часов на месте работали сотрудники полиции, территорию обследовали кинологи. Из здания эвакуировали 114 человек. Сообщение оказалось ложным.

      Проводимые оперативные мероприятия не повлияли на движение поездов.

      Напомним, что ранее сообщалось, что правоохранители оцепили территорию вокзала

      11:53, 24 июля, 2017
      388
      0
      #МВД\n#безопасность\n#Ижевск\n#транспорт\n#вокзал\n#происшествие

       

       

       

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