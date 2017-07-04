Вопрос с выплатами и помощью семьям погибших жителей Удмуртии в аварии в Татарстане будут решать индивидуально

По словам врио главы республики, не во всех вопросах достаточно выделить определенную сумму.

Ижевск. Удмуртия. Вопрос с выплатами и помощью семьям погибших жителей Удмуртии при столкновении «КамАЗа» и автобуса в Татарстане, будут решать индивидуально. Как сообщил в понедельник, 3 июля, врио главы республики Александр Бречалов, не во всех вопросах достаточно просто выделить какую-то определенную сумму.

«Вы ждете суммы, мы тоже можем сделать, как наши коллеги из Татарстана и Самарской области, но я придерживаюсь другого подхода. Мы допускаем, скорее всего, в одном из эпизодов, там будет больше миллиона рублей. Мы индивидуально к каждой ситуации подойдем и будем сопровождать. Есть ситуации, где женщина погибла, девочка осталась, муж пять лет назад умер. Там, возможно, не решишь просто деньгами. Это нужно будет выходить на общение и помогать», - сказал Бречалов.