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      Видео убийства бизнесмена в Ижевске опубликовали в СМИ

      18:51, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:51, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      2730
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#убийство
      Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят, Евгений Тедеев)
      2730
      0

      На нем видно, как убийца выстреливает в потерпевшего.

      Ижевск. Удмуртия. Видео убийства 36-летнего бизнесмена в городке Металлургов в Ижевске опубликовали в СМИ. Запись с камеры наблюдения появилась на сайте ГТРК «Удмуртия».

      На ней видно, как убийца подошел к потерпевшему и стреляет в него.

      Убийство бизнесмена в Ижевске

      Uploaded by udmtv24 on 2017-03-29.

      Напомним, в среду, 29 марта, городке Металлургов Ижевска застрелили предпринимателя. Тело 36-летнего мужчины нашли около 8 часов утра возле трамвайных путей напротив дома №26 по улице Школьная. По предварительным данным, горожанин скончался в результате огнестрельных ранений головы.

      Мужчина являлся руководителем компании, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

      Позже правоохранители задержали предполагаемого убийцу предпринимателя. В преступлении подозревается 36-летний бывший работник фирмы, возглавляемой потерпевшим. Сейчас он дает признательные показания.

      «Предположительный мотив преступления – неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого.  Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в МВД по Удмуртии.

      18:51, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      2730
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#убийство
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