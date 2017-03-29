Видео убийства бизнесмена в Ижевске опубликовали в СМИ

На нем видно, как убийца выстреливает в потерпевшего.

Ижевск. Удмуртия. Видео убийства 36-летнего бизнесмена в городке Металлургов в Ижевске опубликовали в СМИ. Запись с камеры наблюдения появилась на сайте ГТРК «Удмуртия».

На ней видно, как убийца подошел к потерпевшему и стреляет в него.

Убийство бизнесмена в Ижевске Uploaded by udmtv24 on 2017-03-29.

Напомним, в среду, 29 марта, городке Металлургов Ижевска застрелили предпринимателя. Тело 36-летнего мужчины нашли около 8 часов утра возле трамвайных путей напротив дома №26 по улице Школьная. По предварительным данным, горожанин скончался в результате огнестрельных ранений головы.

Мужчина являлся руководителем компании, занимавшейся производством и реализацией автомобильных запчастей. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Позже правоохранители задержали предполагаемого убийцу предпринимателя. В преступлении подозревается 36-летний бывший работник фирмы, возглавляемой потерпевшим. Сейчас он дает признательные показания.

«Предположительный мотив преступления – неприязненные отношения, возникшие в связи с увольнением подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в МВД по Удмуртии.