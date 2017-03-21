Девочка получила травмы различной степени.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска сбил школьницу на пешеходном переходе. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 20 марта, около 16:00.

8-летняя девочка переходила дорогу по «зебре» напротив дома №36 по улице 1-е Мая, когда в нее врезался «Митсубиси Кольт» под управлением 50-летнего мужчины.

«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени», - отмечают в Госавтоинспекции. Госпитализация девочке не понадобилась.