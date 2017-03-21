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      Житель Воткинска сбил школьницу на пешеходном переходе

      14:41, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      14:41, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      274
      0
      #дети\n#ДТП\n#Воткинск\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      274
      0

      Девочка получила травмы различной степени.

      Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска сбил школьницу на пешеходном переходе. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 20 марта, около 16:00.

      8-летняя девочка переходила дорогу по «зебре» напротив дома №36 по улице 1-е Мая, когда в нее врезался «Митсубиси Кольт» под управлением 50-летнего мужчины.

      «В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы различной степени», - отмечают в Госавтоинспекции. Госпитализация девочке не понадобилась.

      14:41, 21 марта, 2017
      Ксения Чернова
      274
      0
      #дети\n#ДТП\n#Воткинск\n#происшествие
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