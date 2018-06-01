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Выходцы из Удмуртии запускают на Kickstarter’е новый высокотехнологичный продукт

12:45, 01 июня, 2018
Алексей Мокрушин
12:45, 01 июня, 2018
Алексей Мокрушин
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#технологии\n#Удмуртия\n#гаджеты\n#финансы и деньги
Фото: hudway.co
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Компания «Hudway LLC» (Хадвей) начинает кампанию по сбору средств на производство нового устройства Hudway Sight (Взгляд) на основе волноводных дисплеев. Гаджет можно будет закрепить на любой шлем. В первую очередь, этот продукт рассчитан на мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Hudway» объявила о партнерстве с компаниями DigiLens (Дигиленз) и Young Optics (Янг Оптикс) для производства нового устройства с использованием дисплеев на оптических волноводах.

Новый гаджет состоит из двух частей: специальной линзы, закрепленной на шлеме перед глазом водителя, и управляющего устройства, прикрепляемого сзади шлема. В линзу встроен миниатюрный проектор, который получает информацию от управляющего устройства и передает его на оптический элемент. Само управляющее устройство получает информацию от смартфона с установленным на нем специальным приложением.

Использование технологии волноводных дисплеев позволяет сместить фокус изображения в бесконечность, что упрощает восприятие отображаемой информации мозгом человека, она кажется натуральной и не мешает другой деятельности.

«Мы верим, что технологию дисплеев на оптических волноводах ждет отличное будущее. Как только она будет адаптирована к массовому производству, она произведет настоящую революцию в использовании разных вещей и в том, как мы с ними взаимодействуем. Наше устройство недорогое и простое в использовании, оно позволит водителям прямо сейчас использовать дополненную реальность так, как мы ее видим в научно-фантастических фильмах», – заявил руководитель и сооснователь компании Hudway Иван Клабуков.

В комментарии для ИА «Сусанин» Иван сообщил, что они намерены получить с помощью Кикстартера не менее 500 000 долларов.

Напомним, что компания Hudway из Ижевска в ноябре 2015 года представила продукт Hudway Glass, который создает проекцию дороги на специальный экран. Гаджет попал в топ-10 лучших проектов мировой автоиндустрии, заняв второе место на выставке Launchpad в США, а в ноябре 2017 собрала 55 тыс. долларов на производство нового устройства Hudway Cast.

Компания DigiLens (США) – стартап получивший в 2017 году 22 млн долларов от компаний Sony и Foxconn для производства продуктов дополненной и виртуальной реальности на основе дисплеев позволяющих использовать их для отображения информации на лобовом стекле автомобиля и на визорах (стекле) мотоциклетных шлемов с применением технологии оптических волноводов.

Компания Young Optics (Тайвань) – компания-производитель большого спектра линз, оптических фильтров, проекционных модулей, зеркал для оптических систем. Основана в 2002 году.

12:45, 01 июня, 2018
Алексей Мокрушин
440
0
#технологии\n#Удмуртия\n#гаджеты\n#финансы и деньги

 

 

 


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