Выходцы из Удмуртии запускают на Kickstarter’е новый высокотехнологичный продукт

Компания «Hudway LLC» (Хадвей) начинает кампанию по сбору средств на производство нового устройства Hudway Sight (Взгляд) на основе волноводных дисплеев. Гаджет можно будет закрепить на любой шлем. В первую очередь, этот продукт рассчитан на мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Hudway» объявила о партнерстве с компаниями DigiLens (Дигиленз) и Young Optics (Янг Оптикс) для производства нового устройства с использованием дисплеев на оптических волноводах.

Новый гаджет состоит из двух частей: специальной линзы, закрепленной на шлеме перед глазом водителя, и управляющего устройства, прикрепляемого сзади шлема. В линзу встроен миниатюрный проектор, который получает информацию от управляющего устройства и передает его на оптический элемент. Само управляющее устройство получает информацию от смартфона с установленным на нем специальным приложением.

Использование технологии волноводных дисплеев позволяет сместить фокус изображения в бесконечность, что упрощает восприятие отображаемой информации мозгом человека, она кажется натуральной и не мешает другой деятельности.

«Мы верим, что технологию дисплеев на оптических волноводах ждет отличное будущее. Как только она будет адаптирована к массовому производству, она произведет настоящую революцию в использовании разных вещей и в том, как мы с ними взаимодействуем. Наше устройство недорогое и простое в использовании, оно позволит водителям прямо сейчас использовать дополненную реальность так, как мы ее видим в научно-фантастических фильмах», – заявил руководитель и сооснователь компании Hudway Иван Клабуков.

В комментарии для ИА «Сусанин» Иван сообщил, что они намерены получить с помощью Кикстартера не менее 500 000 долларов.

Напомним, что компания Hudway из Ижевска в ноябре 2015 года представила продукт Hudway Glass, который создает проекцию дороги на специальный экран. Гаджет попал в топ-10 лучших проектов мировой автоиндустрии, заняв второе место на выставке Launchpad в США, а в ноябре 2017 собрала 55 тыс. долларов на производство нового устройства Hudway Cast.

Компания DigiLens (США) – стартап получивший в 2017 году 22 млн долларов от компаний Sony и Foxconn для производства продуктов дополненной и виртуальной реальности на основе дисплеев позволяющих использовать их для отображения информации на лобовом стекле автомобиля и на визорах (стекле) мотоциклетных шлемов с применением технологии оптических волноводов.

Компания Young Optics (Тайвань) – компания-производитель большого спектра линз, оптических фильтров, проекционных модулей, зеркал для оптических систем. Основана в 2002 году.