Ижевская разработка Hudway Cast собрала более 55 тыс долларов на Boomstarter и Indiegogo

Ранее на площадке Kickstarter от спонсоров было получено 584 тыс. долларов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская разработка Hudway Cast собрала более 55 тыс. долларов на краудфандинговых площадках Boomstarter и Indiegogo. Ранее на Kickstarter’e от спонсоров уже было получено 584 тыс. долларов.

На момент написания публикации на Indiegogo общий объем привлеченных средств составлял почти 53 тыс. долларов, а на Boomstarter около 190 тыс. рублей (примерно 3200 долларов).

В ноябре разработчики планировали начать производство и отгрузку Кикстартер-заказов, а в декабре подготовить вторую партию устройств, на которые собрали средства при помощи Boomstarter и Indiegogo.

Напомним, что компания Hudway из Ижевска в ноябре прошлого года представила Hudway Glass, который создает проекцию дороги на специальный экран. Гаджет попал в топ-10 лучших проектов мировой автоиндустрии, заняв второе место на выставке Launchpad в США.



Наша справка:

HUDWAY Cast — это портативное автомобильное устройство, которое работает как внешний дисплей для смартфона. Он подключается по Wi-Fi к iOS- и Android-девайсам и проецирует изображение с экрана смартфона или планшета на прозрачную линзу — все, что вы видите на экране смартфона, будет показываться и на линзе. А если использовать наше приложение HUDWAY Cast, то на линзе всегда будет показываться навигация, при этом телефон будет работать как панель быстрого управления звонками, сообщениями и музыкой.