Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов, где снижается количество сторонников здорового образа жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Наихудшую динамику показывает Ненецкий автономный округ. Здесь число сторонников ЗОЖ уменьшилось в 14 раз. В Удмуртии количество людей, ведущих здоровый образ жизни, сократилось в 1,5-2 раза. Аналогичная ситуация в Мурманской, Псковской и Ивановской областях, а также в ряде других регионов страны.

Больше всего сторонников ЗОЖ фиксируется в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Туве, Северной Осетии, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и Ингушетии.

В целом за прошлый год в России сторонников ЗОЖ стало больше на 6% по сравнению с 2023 годом — 11,8 млн человек. ЗОЖниками являются 9,7% населения в возрасте от 15 лет.