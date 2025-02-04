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В Удмуртии число сторонников ЗОЖ сократилось в 1,5-2 раза 

11:12, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии число сторонников ЗОЖ сократилось в 1,5-2 раза 
11:12, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЗОЖ\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com
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В целом по стране людей, ведущих здоровый образ жизни, становится больше. 

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов, где снижается количество сторонников здорового образа жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». 

Наихудшую динамику показывает Ненецкий автономный округ. Здесь число сторонников ЗОЖ уменьшилось в 14 раз. В Удмуртии количество людей, ведущих здоровый образ жизни, сократилось в 1,5-2 раза. Аналогичная ситуация в Мурманской, Псковской и Ивановской областях, а также в ряде других регионов страны. 

Больше всего сторонников ЗОЖ фиксируется в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Туве, Северной Осетии, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане и Ингушетии.

В целом за прошлый год в России сторонников ЗОЖ стало больше на 6% по сравнению с 2023 годом — 11,8 млн человек. ЗОЖниками являются 9,7% населения в возрасте от 15 лет. 

11:12, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
180
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЗОЖ\n#здоровье