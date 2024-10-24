Ижевские хирурги сохранили репродуктивную функцию новорождённой девочке со сложной патологией

Ижевск. Удмуртия. Хирурги Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Ижевске провели операцию новорождённой девочке со сложной патологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Ещё на этапе беременности при помощи УЗИ у плода была выявлена врождённая патология развития — киста яичника. Это грозило потерей репродуктивной функции девочки в будущем.

После рождения маленькую пациентку сразу перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей РДКБ. Как только девочке исполнилось две недели, ей провели щадящую лапароскопическую операцию. Хирурги удалили угрожающую здоровью кисту.

Операция прошла успешно и маму с дочкой уже выписали домой.