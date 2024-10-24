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Ижевские хирурги сохранили репродуктивную функцию новорождённой девочке со сложной патологией

10:40, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские хирурги сохранили репродуктивную функцию новорождённой девочке со сложной патологией
10:40, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье
Источник фото: Минздрав Удмуртии
147
0

Ребёнку потребовалась операция. 

Ижевск. Удмуртия. Хирурги Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Ижевске провели операцию новорождённой девочке со сложной патологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Ещё на этапе беременности при помощи УЗИ у плода была выявлена врождённая патология развития — киста яичника. Это грозило потерей репродуктивной функции девочки в будущем. 

После рождения маленькую пациентку сразу перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей РДКБ. Как только девочке исполнилось две недели, ей провели щадящую лапароскопическую операцию. Хирурги удалили угрожающую здоровью кисту. 

Операция прошла успешно и маму с дочкой уже выписали домой. 

10:40, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
147
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье