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Более 55 тысяч жителей Удмуртии имеют диагноз «сахарный диабет»

15:30, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 55 тысяч жителей Удмуртии имеют диагноз «сахарный диабет»
15:30, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сахарный диабет\n#здоровье
Фото: unsplash.com (Sweet Life)
216
0

В Ижевске открыли третью Школу диабета, с помощью которой пациенты научаться жить с этим заболеванием.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировано более 55 тыс. пациентов с диагнозом «сахарный диабет». В их числе около 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Каждый год количество пациентов с диабетом увеличивается на 3-4 тыс. человек. Новые случаи заболевания удается выявить, в том числе, во время проведения диспансеризации и профосмотров. Например, в 2023 году в рамках диспансеризации врачи заподозрили диабет у 1 676 человек. 

Чтобы люди научились жить с этим заболеванием, в регионе создают Школы диабета. Две из них с 2023 года работают в поликлиниках ГКБ №6 и 1 РКБ. 

«Занятия проводятся в группах по 8-10 человек. В рамках нашей школы каждый пациент сможет пройти 5 последовательных занятий, на которых узнает, как он может жить с диабетом, профилактировать осложнения и как правильно нужно себя вести с данным заболеванием», — рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии Ирина Маслова.

В начале февраля 2024 года в 1 РКБ заработала еще одна Школа диабета. Её создали для пациентов, которые находятся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении. Открытие этой школы в стационаре позволит привлечь маломобильных пациентов.

В планах на 2024 год открыть Школы сахарного диабета в Воткинске, Можге и Уве. А также в феврале ещё одна школа заработает на базе поликлиники ижевской ГКБ №2. 

15:30, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
216
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сахарный диабет\n#здоровье