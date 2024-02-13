Более 55 тысяч жителей Удмуртии имеют диагноз «сахарный диабет»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировано более 55 тыс. пациентов с диагнозом «сахарный диабет». В их числе около 600 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Каждый год количество пациентов с диабетом увеличивается на 3-4 тыс. человек. Новые случаи заболевания удается выявить, в том числе, во время проведения диспансеризации и профосмотров. Например, в 2023 году в рамках диспансеризации врачи заподозрили диабет у 1 676 человек.

Чтобы люди научились жить с этим заболеванием, в регионе создают Школы диабета. Две из них с 2023 года работают в поликлиниках ГКБ №6 и 1 РКБ.

«Занятия проводятся в группах по 8-10 человек. В рамках нашей школы каждый пациент сможет пройти 5 последовательных занятий, на которых узнает, как он может жить с диабетом, профилактировать осложнения и как правильно нужно себя вести с данным заболеванием», — рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии Ирина Маслова.

В начале февраля 2024 года в 1 РКБ заработала еще одна Школа диабета. Её создали для пациентов, которые находятся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении. Открытие этой школы в стационаре позволит привлечь маломобильных пациентов.

В планах на 2024 год открыть Школы сахарного диабета в Воткинске, Можге и Уве. А также в феврале ещё одна школа заработает на базе поликлиники ижевской ГКБ №2.