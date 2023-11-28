В Удмуртии около 1000 человек дополнительно привьют от коклюша

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дополнительно привьют от коклюша около 1000 человек из группы риска. Это связано с опасностью роста заболеваемости. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

В Удмуртии с начала года выявлено более 80 случаев коклюша, в основном среди детей.

«Вакцинироваться будут медицинские работники приемных покоев, инфекционных отделений, неотложной помощи, дети, проживающие в закрытых соцучреждениях, и дети с тяжёлой и среднетяжелой формой бронхиальной астмы», — заявила вице-премьер.

Коклюш — это бактериальная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём. Основным симптомом заболевания является продолжительный кашель.

Особую опасность заболевание представляет для маленьких детей, так как кашель может вызвать остановку дыхания. В случаях, когда кашель длится более двух недель, необходимо сдать анализ на возбудитель коклюша, отмечает Эльвира Пинчук.

Вакцину от коклюша ставят бесплатно и этого препарата достаточно в Удмуртии. Родителям важно не игнорировать вакцинацию и защищать здоровье своих детей.