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В Удмуртии около 1000 человек дополнительно привьют от коклюша

13:38, 28 ноября, 2023
В Удмуртии около 1000 человек дополнительно привьют от коклюша
13:38, 28 ноября, 2023
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#лечение\n#заболеваемость\n#Удмуртия\n#Эльвира Пинчук
Фото: unsplash.com (Рагхавендра Конкати)
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По стране отмечается рост заболеваемости коклюшем в 13 раз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дополнительно привьют от коклюша около 1000 человек из группы риска. Это связано с опасностью роста заболеваемости. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

В Удмуртии с начала года выявлено более 80 случаев коклюша, в основном среди детей.

«Вакцинироваться будут медицинские работники приемных покоев, инфекционных отделений, неотложной помощи, дети, проживающие в закрытых соцучреждениях, и дети с тяжёлой и среднетяжелой формой бронхиальной астмы», — заявила вице-премьер.

Коклюш — это бактериальная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём. Основным симптомом заболевания является продолжительный кашель.  

Особую опасность заболевание представляет для маленьких детей, так как кашель может вызвать остановку дыхания. В случаях, когда кашель длится более двух недель, необходимо сдать анализ на возбудитель коклюша, отмечает Эльвира Пинчук.

Вакцину от коклюша ставят бесплатно и этого препарата достаточно в Удмуртии. Родителям важно не игнорировать вакцинацию и защищать здоровье своих детей.

13:38, 28 ноября, 2023
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#лечение\n#заболеваемость\n#Удмуртия\n#Эльвира Пинчук