Эльвира Пинчук прокомментировала своё решение покинуть пост вице-премьера Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Эльвира Пинчук прокомментировала своё решение покинуть правительство Удмуртии. Напомним, об этом стало известно 29 декабря.

«Новый год — самое удачное время, чтобы ставить себе новые цели и начинать двигаться к их достижению! Три года работы в составе правительства были непростыми, но очень важными и содержательными. Благодарю главу республики за оказанное доверие.

Своей большой команде — Министерству здравоохранения, руководителям медицинских организаций, врачам, фельдшерам, медсёстрам, санитаркам — искреннее спасибо за работу, ваш безусловный профессионализм и неравнодушное отношение. Для меня большая честь работать с вами все эти годы! Вы лучшие! И каждому из вас, друзья, я признательна за поддержку и, конечно, конструктивную критику. Будьте здоровы и берегите себя!» — написала Эльвира Зиннуровна.