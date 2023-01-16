В ижевском центре «Локомотив» откроют новые площадки адаптивного спорта

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе республиканской столицы на базе стадиона «Локомотив» с 1 февраля 2023 года планируется запустить грантовый проект «Локомотив 2.0», который разработан в спортивно-адаптивной школе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Социально-спортивный проект направлен прежде всего на адаптацию детей с интеллектуальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. Для этого открываются секции по адаптивному фитнесу, роллер-спорту, специальному хоккею и тренажерный зал. Два раза в неделю групповые занятия с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, будут проводить специально подготовленные тренеры. Республиканские власти уже в прошлом году выделили субсидии на регулярное проведение тренажерных и фитнес-занятий.

«Благодаря субсидиям Министерства по физической культуре и спорту Удмуртии, мы запустили секцию в тренажёрном зале и адаптивный фитнес. В этом году мы планируем добавить специальный хоккей и роллер-спорт для детей и взрослых с инвалидностью, которые проживают в Ленинском районе и в других районах города. Я уверена, что появление нового физкультурно-оздоровительного центра на стадионе «Локомотив» поможет нам охватить как можно больше людей с инвалидностью и сделать занятия по адаптивной физкультуре доступными», – уточнила директор спортивно-адаптивной школы Удмуртии Александра Семёнова.

Помимо грантовой поддержки, в 2023 году на стадионе «Локомотив» построят многофункциональный каркасно-тентовый комплекс с игровым покрытием.