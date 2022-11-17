В двух микрорайонах Воткинска вновь откроют процедурные кабинеты

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске откроют процедурные медицинские кабинеты в двух микрорайонах города. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Заметаев.

«Много обращений в мой адрес поступило от жителей Березовки и поселка Нефтяников по поводу закрытия процедурных кабинетов. Провел встречу с главным врачом ГБ №1 Анной Телегиной и депутатом Госсовета УР Анатолием Бородулиным. Обсудили возможность возобновления работы кабинетов по улице Мичурина, 9 и Луначарского, 20», – написал градоначальник.

По итогам встречи было принято решение о том, что процедурный кабинет в Березовке на улице Мичурина, 9 вновь начнет принимать пациентов с 18 ноября. Он будет работать ежедневно кроме выходных с 08:00 до 12:00.

Кабинет на улице Луначарского, 20 в поселке Нефтяников нуждается в ремонте, кроме того, его предстоит лицензировать. По словам Алексея Заметаева, работы начнутся в ближайшее время.