За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии попали еще 133 пациента

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки в ковид-центры госпитализировано 133 пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирусом заболели еще 1 452 человека. В их числе 274 ребенка до 14 лет и 372 пожилых человека. Всего в поликлиниках под наблюдением врачей остаются 24 925 заболевших.

1 072 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 277 тяжело переносят болезнь, из них 61 заболевший подключен к ИВЛ.

От инфекции вылечились ещё 3 121 человек. 12 пациентов с подтвержденным ковидом скончались. Среди них 6 женщин возрастом от 69 до 93 лет и 6 мужчин от 67 до 87 лет.

За все время пандемии в Удмуртии зафиксировано 148 354 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 114 177 человек выздоровели, 3 768 пациентов скончались.