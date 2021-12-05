В Удмуртии скончались 6 пациентов с коронавирусом

Заболели еще 204 человека.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии умерли 6 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», женщинам было 24, 61, 85 ,87 лет, мужчинам — 68, 75 лет.

Положительные тесты на ковид получили еще 204 жителя региона. Из них 33 ребенка и 23 пожилых людей.

Больше всего заболевших выявили в Ижевске — 124. Также диагноз подтвердился у 18 человек из Воткинска, 12 — из Воткинского района, 8 — из Сюмсинского района. В остальных городах и районах республики количество новых пациентов не превышает 7.

159 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день в республике прошли вакцинацию 644 987 человек. Из них 457 168 получили второй компонент. 111 880 жителей поставили прививки с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».