Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Скользящие по льду Лонгрид Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид

В Удмуртии скончались 6 пациентов с коронавирусом

10:14, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии скончались 6 пациентов с коронавирусом
10:14, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
760
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболевание\n#вакцинация
Фото: twenty20.com
760
0

Заболели еще 204 человека.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии умерли 6 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте», женщинам было 24, 61, 85 ,87 лет, мужчинам — 68, 75 лет.

Положительные тесты на ковид получили еще 204 жителя региона. Из них 33 ребенка и 23 пожилых людей.

Больше всего заболевших выявили в Ижевске — 124. Также диагноз подтвердился у 18 человек из Воткинска, 12 — из Воткинского района, 8 — из Сюмсинского района. В остальных городах и районах республики количество новых пациентов не превышает 7.

159 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день в республике прошли вакцинацию 644 987 человек. Из них 457 168 получили второй компонент. 111 880 жителей поставили прививки с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

10:14, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
760
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболевание\n#вакцинация
?>