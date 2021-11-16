В Ижевске прекратил работу пункт вакцинации в театре оперы и балета

Он переехал в консультативно-диагностический центр Минздрава Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Из ижевского театра оперы и балета вновь съехал пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Пункт расположился по новому адресу: улица Свободы, 228 — это консультативно-диагностический центр Минздрава Удмуртии. Привиться там можно в будни с 08:00 до 19:00 и в выходные с 10:00 до 16:00.

Напомним, что пункт вакцинации в театре оперы и балета впервые открылся ещё в конце июля текущего года и проработал он тогда месяц. Затем он вновь открылся с 28 октября.