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С 28 октября в ижевском театре оперы и балета вновь открывается пункт вакцинации

15:55, 27 октября, 2021
Андрей Бирюков
С 28 октября в ижевском театре оперы и балета вновь открывается пункт вакцинации
15:55, 27 октября, 2021
Андрей Бирюков
283
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: ИА Сусанин
283
0

Летом в нём уже ставили первый компонент прививки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с четверга, 28 октября, вновь открывается пункт вакцинации от коронавируса в театре оперы и балета. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети Instagram. 

Прививки в театре оперы и балета на Центральной площади будут делать ежедневно с 08:00 до 19:00.

Такое решение было принято из-за больших очередей в уже имеющихся пунктах вакцинации города: на площади 50-летия Октября, 21 и улице Пушкинской, 157.

Напомним, ранее в Театре оперы и балета уже делали прививки от коронавируса. Пункт открыли в конце июля и закрыли через месяц.

15:55, 27 октября, 2021
Андрей Бирюков
283
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
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