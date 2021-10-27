С 28 октября в ижевском театре оперы и балета вновь открывается пункт вакцинации

Летом в нём уже ставили первый компонент прививки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с четверга, 28 октября, вновь открывается пункт вакцинации от коронавируса в театре оперы и балета. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети Instagram.

Прививки в театре оперы и балета на Центральной площади будут делать ежедневно с 08:00 до 19:00.

Такое решение было принято из-за больших очередей в уже имеющихся пунктах вакцинации города: на площади 50-летия Октября, 21 и улице Пушкинской, 157.

Напомним, ранее в Театре оперы и балета уже делали прививки от коронавируса. Пункт открыли в конце июля и закрыли через месяц.