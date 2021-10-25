Реконструкцию молочной железы после её полного удаления провели врачи-онкологи в Ижевске

Мастер-класс провели врачи из федерального центра.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи-онкологи совместно с московскими коллегами провели операцию по реконструкции молочной железы после полного удаления. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Врачи-онкологи из федерального научного медицинского центра онкологии имени Н. Н. Блохина провели в Ижевске мастер-класс и лекции для своих коллег из Удмуртии по лечению рака молочной железы. В его рамках состоялась совместная операция по реконструкции молочной железы текстурированным экспандером», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главврача по хирургии Республиканского онкодиспансера Ринат Тарасов, ежегодно в Удмуртии проводят более 600 операций для пациенток с раком груди, из них около 30 — реконструктивно-восстановительные. Эти операции не связаны с лечением заболевания, но значительно влияют на качество жизни, на психоэмоциональное состояние женщины.

Московские коллеги отметили высокую профессиональную и техническую подготовку ижевских хирургов. Большая часть проводимых в онкодиспансере операций проводится органосохранными методами, когда удаляется только часть пораженного органа. Это позволяет пациенту быстрее восстановиться после оперативного вмешательства.

Отметим, что сегодня в Удмуртии рак молочной железы стоит на третьем, а среди женщин — на первом месте по заболеваемости. С этим диагнозом наблюдается 7100 пациенток, ежегодно выявляют около 500 новых случаев. Всё чаще этим типом рака заболевают женщины молодого возраста, а пик приходится на 50-60 лет.

Сейчас в Удмуртии проходит декадник, посвящённый профилактике рака молочной железы. Он продлится до конца октября.