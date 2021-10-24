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В Можге открылся филиал Республиканского детского реабилитационного центра «Адели»

17:29, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
В Можге открылся филиал Республиканского детского реабилитационного центра «Адели»
17:29, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
257
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#Можга\n#дети\n#реабилитация\n#дети-инвалиды
Фото: rrcdi.ru
257
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Как ожидается, его услугами воспользуются более 300 семей из города и района.

Можга. Удмуртия. Открытие в Можге филиала Республиканского центра «Адели» поможет лечению и реабилитации детей с инвалидностью, живущих в городе и Можгинском районе. Его услугами смогут воспользоваться более 300 семьей, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр социальной защиты и труда Удмуртии Татьяна Чуракова.

Она отметила, что в Можге традиционно была высокая потребность в реабилитации таких детей. Поэтому открытие представительства специализированного республиканского центра министр назвала закономерным.

Чуракова добавила, что в филиале будут функционировать служба ранней помощи и отделение дневного пребывания. Помощь детям будет оказываться в полустационарной форме и на дому.

При этом в службу ранней помощи смогут обратиться более 200 семей, воспитывающих детей до 3-х лет с рисками развития инвалидности.

Услугами полустационарного отделения можно будет охватить 140 семей с детьми-инвалидами в год. Дети с множественными нарушениями развития получат услуги на дому.

Курсы реабилитации в филиале будут составлять от 14 до 26 дней, как и в центре «Адели» в Ижевске.

17:29, 24 октября, 2021
Евгений Кандаков
257
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#Можга\n#дети\n#реабилитация\n#дети-инвалиды
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