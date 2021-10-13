В республике снова обновился антирекорд по заболеваемости ковидом

Диагноз подтвердили у 331 человека.

Ижевск. Удмуртия. Антирекорд по заражению коронавирусом вновь обновлен в Удмуртии. За последние сутки инфекцию подхватили 331 человек. Об этом информирует республиканский оперативный штаб.

Не снижается количество летальных случаев. К утру среды среди больных коронавирусом скончались 20 женщин и 10 мужчин. Самой молодой пациентке было 32 года, самой пожилой исполнилось 92.

Больше половины заражений зарегистрировано в Ижевске – 172 случая. В сельских районах наивысшая заболеваемость среди игринцев, здесь выявлено 27 инфицированных. 17 человек заболели в Можге, 15 – в Каракулинском районе, 14 – в Увинском и 13 – в Воткинском районе.

Среди новых пациентов с ковидом 75 детей и 68 граждан старше 65 лет.

На излечении от коронавируса находятся около 9,5 тыс. жителей региона. Состояние 581 из них оценивается как тяжелое.

Прививки поставили 419 242 человека, в том числе полный курс вакцинации прошли 332 359. 54 318 жителей привились однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».