Гериатрические кабинеты откроют до конца 2021 года в Ижевске и Сарапуле

Пока в республике работают 15 кабинетов специализированной помощи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работают 15 гериатрических кабинетов. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в регионе сделан особый упор на увеличение продолжительности жизни.

На сегодняшний день в медорганизациях пожилым людям помощь оказывается в 15 таких кабинетах, которые работают в Алнашской, Вавожской, Шарканской, Дебесской, Можгинской, Сарапульской, Воткинской районных больницах, в Клинико-диагностическом центре, ГКБ №6, ГП №6, ГКБ №9, ГП №5, ГП №2, ГКБ №4, ГП №10. С начала 2021 года помощь врачей-гериатров получили уже более 2500 пожилых пациентов.

До конца года планируется открыть гериатрические кабинеты ещё в нескольких медицинских организациях, среди которых ГБ №3, Сарапульская городская больница, Ярская районная больница.

Отмечается, что другое направление помощи пожилым жителям — подвоз пациентов старше 65 лет на спецавтомобилях в поликлиники для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, а также для проведения дополнительных скрининговых обследований и вакцинации. С начала 2021 года в поликлиники благодаря спецтранспорту, который в том числе был закуплен по нацпроекту, было доставлено 8175 пациентов, из которых 1597 прошли диспансеризацию, 6578 были вакцинированы.

На спецавтомобилях с 2020 года с началом коронавирусной пандемии медицинских работников начали привозить к пожилым пациентам для оказания помощи на дому. В 2021 году таким образом помощь была оказана более 6500 человек.

Список пожилых людей, нуждающихся в помощи, составляют в комплексных центрах социального обслуживания и районных больницах. Медицинские работники проводят осмотр на дому тем, кто состоит на диспансерном учёте, при необходимости доставляют лекарственные препараты, направляют на дополнительные обследования.