Минздрав Удмуртии опроверг информацию о закрытии психотуберкулёзного отделения на станции Сардан

Помощь пациентам продолжает оказываться.

Ижевск. Удмуртия. Распространяемая в различных СМИ информация о закрытии спецотделения Республиканской клинической психиатрической больницы обособленного подразделения станции Сардан является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Стационарная психиатрическая помощь пациентам с туберкулёзом продолжает оказываться. Никому не было отказано в госпитализации.

В начале 2021 года по решению врачебной комиссии из данного отделения выписали или перевели в другие психиатрические подразделения 28 пациентов. Среди них были недееспособные больные.

Названные пациенты не страдают открытыми формами туберкулёза и не являются социально опасными. В отделении остаётся 12 человек с открытой формой, в том числе пять человек, проходящих принудительное лечение по решению суда.

«До поступления новых пациентов и восстановления загруженности отделения часть медицинского персонала переведена в простой с сохранением 2/3 средней заработной платы», — говорится в сообщении.

Лечение больных с психическими расстройствами оказывается только добровольно и при наличии его согласия на медицинское вмешательство.