Врачи выпишут двоих детей, отравившихся после купания в бассейне в Ижевске

Все чувствуют себя удовлетворительно.

Ижевск. Удмуртия. Врачи рассказали о состоянии детей, отравившихся парами хлорсодержащих веществ в частном бассейне в Ижевске. Об этом сообщает Минздрав Удмуртской Республики.

Напомним, сообщение в скорую об отравлении 11 человек, в том числе 9 детей, поступило 13 апреля. Ранее все они плавали в одном из бассейнов в Октябрьском районе. После им стало плохо.

На место выехала бригада медиков. Пострадавших осмотрели, 7 ребят увезли в больницу, 4 человека, в том числе и взрослые, от госпитализации отказались.

Детей доставили к ГКБ №4. Позднее еще одного привезли родственники. В настоящее время угрозы жизни ребят нет, все чувствуют себя удовлетворительно. Двоих ребят выпишут уже в четверг, 14 апреля.

Следователи и прокуратура проводят проверку по факту отравления.