Коронавирус в Удмуртии: врачи выписали еще 76 человек

Выявлено 77 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики.

Так, диагноз подтвердился у 38 жителей Ижевска, 6 жителей Сарапула, 5 жителей Глазова, 5 жителей Якшур-Бодьинского района, 5 жителей Воткинского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Игринского района, 3 жителей Алнашского района, 3 жителей Шарканского района, по 2 случая выявили в Завьяловском и Камбарском районах.

В числе заболевших 38 жителей старше 65 лет.

За сутки выздоровели еще 76 человек, их выписали. В настоящее время из тех, кто проходит лечение, 2 587 находятся в удовлетворительном состоянии, 409 в состоянии средней тяжести, 82 – в тяжелом.

Прививки поставили 48 221 человек, второй компонент - 35 167.